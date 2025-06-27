Языковой омбудсмен после скандала с русскоязычным выступлением Сердючки сделал заявление: "Нарушений не было"

Верка Сердючка, Тарас Креминь

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Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал скандал вокруг выступления Андрея Данилко, который недавно под сценическим образом Верки Сердючки исполнил ряд песен на русском языке во время концерта в Киеве.

Чиновник отметил, что закон не запрещает исполнение песен на других языках, в частности на русском, если речь идет о творчестве граждан Украины. Вместе с тем он сообщил, что в его адрес поступили жалобы после упомянутого выступления, поэтому была инициирована государственная проверка.

"Я благодарю всех за внимание к этому событию — это важно, потому что до недавнего времени на язык культуры обращали мало внимания. И до 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом. Мы же помним, как раньше значительное количество исполнителей гастролировало за рубежом, исполняло песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание. Затем закон заработал, но процесс, так сказать, "самоукраинизации" начался в полную силу после полномасштабного вторжения", — отметил Креминь в интервью "Главкому".

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Андрей Данилко / © личный архив

По его словам, после 24 февраля 2022 года большинство украинских артистов перешли на украинский язык в выступлениях и активно начали помогать ВСУ. Среди таких артистов и Андрей Данилко, который находится под санкциями РФ. Креминь еще раз добавил, что исполнение песен на других языках в Украине — не запрещено законом.

"Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом, потому что закон говорит следующее: "Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм", — пояснил он.

Тарас Креминь / © Людмила Денісова / Facebook

В то же время омбудсмен обратил внимание на организационную сторону мероприятия. В частности, на то, на каком языке были сделаны объявления, афиши и билеты. Именно в этих моментах могут быть нарушения языкового закона.

"После выступления Данилко в мой адрес поступили жалобы, я принял решение провести мероприятия государственного контроля. И заслушать сторону как тех, кто жаловся, так и организаторов этого выступления. Такие мероприятия продлятся месяц, но уже сейчас можно сказать, что нарушений при воспроизведении песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом. Могут быть зато вопросы к организаторам выступления — относительно языка, на котором объявляли названия песен, предоставляли справочную информацию, выпускали билеты, афиши и т.д.", — добавил Креминь.

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Напомним, 13 июня в Киеве состоялся концерт Верки Сердючки, во время которого прозвучали несколько русскоязычных песен. Это вызвало волну обсуждений в Сети и стало основанием для заявления языкового омбудсмена Тараса Креминя о проверке и обращении в полицию. Со временем скандал прокомментировала певица Ирина Билык и дала совет Данилко.