Йоханссон, Катчер и Малек: голливудские звезды, у которых есть близнец

Йоханссон, Катчер и Малек: голливудские звезды, у которых есть близнец

Так, есть брат-близнец у владельца "Оскара" Рами Малека.

Рождение близнецов или двойняшек — редкое и интересное явление.

Еще более увлекательно наблюдать за судьбами известных звезд, у которых есть родные брат или сестра, родившиеся в один день. Так, некоторые вместе отправились в шоу-бизнес, а карьеры других совсем различаются.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку знаменитостей, у которых есть близнецы или двойняшки.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Getty Images

Одними из самых известных звездных близнецов являются актрисы, модельеры и певицы Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Сестры родились 13 июня в 1986 году. Кинодебют девушек случился, когда им было девять месяцев. Звезды наиболее известные детскими ролями в фильмах "Паспорт в Париж", "Двое: Я и моя тень". В 6 лет Мэри-Кейт и Эшли стали самыми молодыми продюсерами в истории, а в 10 — самыми молодыми миллионершами.

Рами и Сами Малек

Associated Press

Мало кто знал, что у звезды "Богемской рапсодии" Рами Малека есть брат-близнец Сами. Родные люди появились на свет 12 мая в 1981 году. Если Рами выбрал карьеру актера и уже получил свой первый "Оскар", то его брат работает учителем. Иногда Сами появляется на светских мероприятиях вместе со своим звездным близнецом.

Ева и Джой Грин

instagram.com/evagreenweb

Известная французская актриса Ева Грин также имеет сестру двойню по имени Джой. Говорят, что она стремилась стать актрисой, впрочем, не сложилось. Зато, Джой получила профессию адвокат и вместе с мужем разводит лошадей.

Эштон и Майкл Катчер

Getty Images

Есть брат-близнец и у актера Эштона Катчера — Майкл. В детстве у мальчика диагностировали церебральный паралич и неизлечимую болезнь сердца. В 13 лет Майкл пережил клиническую смерть, из-за чего брат Эштон чуть не покончил с собой. Впоследствии брату звезды пересадили сердце. Он получил образование маркетолога и работает в благотворительных организациях, которые собирают пожертвования для людей, больных ДЦП.

Скарлетт и Хантер Йоханссон

Getty Images

Есть брат-красавчик и в голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон, которая старше Хантера на три минуты. Близнецы родились 22 ноября в 1984 году. В 12 лет брат и сестра снялись в комедии "Воришки". Сейчас же Хантер строит карьеру политика.

Линда и Лесли Хэмилтон

Getty Images

Американская актриса Линда Хэмилтон, которая наиболее известна по роли Сары Коннор в серии фильмов "Терминатор", имела сестру-близнеца Лесли. Интересно, что она подменяла звездную родственницу в некоторых эпизодах культовой ленты. Впрочем, Лесли не интересовала голливудская слава, она стала медсестрой. В 2020 году сестра Линды умерла.

Вин Дизель и Пол Винсент

instagram.com/vindiesel

18 июля в 1967-м родились Марк Винсент, он же Вин Дизель, и его близнец Пол. Если Вин стал суперзвездой боевиков, то Пол выбрал продюсерскую карьеру.

Аарон и Шон Эшмор

Getty Images

Братья Аарон и Шон Эшмор — знаменитые канадские актеры-близнецы. Так, Шон известный по роли Айсмена в "Людях Икс", а Аарона зрители видели в сериалах "Тайны Смолвиля" и "Киллджойс".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку