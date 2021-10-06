YouTube удалил каналы певца R. Kelly, которого признали виновным в торговле людьми

Однако его песни все еще можно послушать.

YouTube безвозвратно удалил каналы американского певца Роберта Келли, больше известного как R. Kelly, которого признали виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Глава юридического отдела YouTube Николь Олстон говорит, что музыкант также больше не сможет создавать новые каналы, пишет bloomberg.

R. Kelly / Associated Press

Однако клипы певца, которые загружены другими пользователями, можно посмотреть, и его песни все еще доступны на YouTube Music. Отмечается, что санкции вводятся против самого R. Kelly, а не его творчества.

Страницы рэпера в Facebook, Instagram и Twitter уже заблокировали.

Отметим, что R. Kelly в конце сентября признали виновным в использовании своего статуса знаменитости для организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми, которая действовала на протяжении двух десятилетий. Он также производил детскую порнографию и организовывал похищения людей.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку