YouTube удалил каналы певца R. Kelly, которого признали виновным в торговле людьми

Однако его песни все еще можно послушать.
YouTube безвозвратно удалил каналы американского певца Роберта Келли, больше известного как R. Kelly, которого признали виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.
Глава юридического отдела YouTube Николь Олстон говорит, что музыкант также больше не сможет создавать новые каналы, пишет bloomberg.
Однако клипы певца, которые загружены другими пользователями, можно посмотреть, и его песни все еще доступны на YouTube Music. Отмечается, что санкции вводятся против самого R. Kelly, а не его творчества.
Страницы рэпера в Facebook, Instagram и Twitter уже заблокировали.
Отметим, что R. Kelly в конце сентября признали виновным в использовании своего статуса знаменитости для организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми, которая действовала на протяжении двух десятилетий. Он также производил детскую порнографию и организовывал похищения людей.
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