YouTube забанил новый клип Златы Огневич из-за чрезмерной эротики

Сегодня, 17 ноября, должна была состояться премьера нового смелого клипа певицы Златы Огневич на новый трек "Віддаю".

Это самая откровенная работа за всю карьеру Златы. Впрочем, когда артистка принялась заливать видео на свой YouTube, хостинг отказал в размещении клипа. Как причина было указано следующее "Это видео изъято из-за нарушения правил YouTube по изображению обнаженного тела и контента сексуального характера"

О чем Злата сообщила в сторис в Instagram.

"Это трэш! Видео таки забанили! Я не знаю, что делать. Мы заливаем снова и снова, и та же история", – пожаловалась Огневич поклонникам в фотоблоге.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также артистка разместила кадр, который был сделан в полпервого ночи, где она вместе с редактором перемонтировала видео. Наконец, Злата успела до утра и представила клип. Правда, тех откровений в видео, о которых так много говорила артистка, фанам так и не суждено было увидеть. Впрочем, в новой версии работы Огневич продемонстрировала свой танцевальный талант и даже ошеломила некоторыми трюками.

Отметим, что трек "Віддаю" стал первым синглом из будущего одноименного мини-альбома, который уже совсем скоро услышат слушатели. И по словам Огневич, он о безумной любви, которая переполняет сердце.

Съемки нового клипа на песню продолжались в течение 15 часов, и все это время Злата танцевала под холодной водой. В видео Злата ошеломила своей хореографией. Кроме того, на одежде певицы виднелся принт с картины Марии Примаченко "Звір Гуляє", а именно: глаза зверя.

Напомним, ранее Злата Огневич подогрела интерес поклонников к новой музыкальной работе, станцевав в откровенном комбинезоне без нижнего белья на столе.

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