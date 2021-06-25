Йовович, Шер и Кардашян: звезды, которые получили выгоду от своего брака

Также в списке Маколей Калкин и Пол Маккартни.

Кто-то женится, потому что любит свою вторую половинку, а кто-то — потому что любит деньги, славу или желает наконец-то сбежать из дома. О том, кто из звезд получил выгоду из своего брака, читайте в материале.

Милла Йовович

instagram.com/millajovovich

Актриса наперекор маме выскочила замуж в 16 лет. Первым ее избранником стал партнер по фильму "Под кайфом в смятении" Шон Эндрюс, которому на тот момент было 22 года. Проблема юной Милы заключалась в том, что мама контролировала дочь во всем, в том числе доходы. Поэтому, чтобы стать финансово независимой, девушка поспешила под венец. Но через два месяца брак аннулировали по требованию матери Йовович. Актриса говорит, что сначала злилась на нее, но потом и сама поняла, что любовь прошла. После этого Мила выходила замуж еще два раза, но в более сознательном возрасте. Сейчас она замужем за режиссером и продюсером Полом Андерсоном и воспитывает трех дочерей.

Миранда Керр

instagram.com/mirandakerr

Модель впервые вышла замуж в 27 лет за Орландо Блума. После развода ходили слухи, что её настоящей любовью был не актер, а его гонорары и популярность. Также модель встречалась с миллиардером Джеймсом Паркером и Джо Лоу. От последнего она получила украшений на 8 миллионов долларов. В результате, модель переключилась на основателя Snapchat Эвана Шпигеля, состояние которого оценивается в 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Они объявили о своей помолвке в июле 2016 года, через год после знакомства, а в 2017 году – поженились. Несмотря бракосочетание, пара подписала контракт, согласно которому после развода Миранда не сможет претендовать ни на что.

Ким Кардашян

instagram.com/kimkardashian

Еще задолго до Канье Уэста в 19 лет Ким вышла замуж за музыкального продюсера Дэймона Томаса, а под венец, по словам звезды, она шла под действием наркотиков. Через три года пара развелась. Следующим мужем Ким стал баскетболист Крис Хамфрис, после развода с которым она получила 2 миллиона долларов, а еще 1 миллион 100 тысяч долларов за фотографии с церемонии и почти 100 тысяч долларов за фотографии с девичника.

Шер

instagram.com/cher

Легенда поп-музыки со своим будущим мужем познакомилась в кафе, когда ей было 16 лет. Тогда Сонни Боно работал ассистентом у музыкального продюсера Фила Спектора. Сначала их отношения были дружесткими и будущая звезда согласилась жить у Сонни, в обмен на то, что быть готовить и убирать дом. Позже, благодаря Сонни Шер стала работать на бэк-вокале в студии Фила Спектора, а отношения друзей переросли в романтические и профессиональные. Супруги начали выступать вместе. Благодаря браку Шер сделала блестящую карьеру, хотя он длился всего четыре года.

Маколей Калкин

instagram.com/culkamania

Он рано познал популярность и очень рано (в 17 лет) расписался со своей подружкой Рэйчел Майнер, которая была его ровесницей. Ожидаемо, что брак просуществовал всего два года, и еще два года длился бракоразводный процесс.

Пол Маккартни

instagram.com/paulmccartney

56-летний Пол Маккартни женился на 30-летней Хизер Миллс, которая была малоизвестной моделью в Великобритании, прежде чем выйти замуж за музыканта в 2002 году. Когда они расстались через четыре года, Миллс просила 250 миллонов долларов, но получила всего 48 миллионов долларов и 70 тысяч долларов в год на содержание дочери Беатрис, плюс деньги на няню и частную школу, чем была очень недовольна. Но ее карьера и популярность точно пошли вверх после этого брака.

Оливия Уайлд

instagram.com/oliviawildeland

Голливудская актриса и режиссер Оливия Уайлд вышла замуж за Тао Располи еще в 19 лет, а ему на тот момент было 27. Он был и остается девятым принцем итальянской области Лацио. Их бракосочетание состоялось в заброшенном школьном автобусе, а затем пара провела еще две свадебные церемонии, одна из которых прошла в хоромах мужа, а вторая – на родительский ферме Уайлд в Вирджинии. Союз просуществовал семь лет и в 2011 году пара оформила развод. Оливия признается, что вместе с мужем никак не могла повзрослеть и благодаря разводу научилась заботиться о себе сама. Поэтому после разрыва не требовала от мужа никакой денежной компенсации.

Еще больше звездных хит-парадов и новостей смотри на ТЕТ по будням в 15:15 в шоу "Зірки, чутки та Галлівуд", а также на сайте телеканала!

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку