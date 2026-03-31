Юлик после разрыва сотрудничества с Дзидзьо признался, общаются ли они сейчас: "Он изменился"

Назарий Гук и Михаил Хома / © пресс-служба DZIDZIO

После новостей о возвращении легендарного образа DZIDZIO внимание приковано не только к самому шоу, но и к отношениям между экс-участником группы Julik - Назарием Гуком - и Михаилом Хомой.

В свое время Назарий Гук и Михаил Хома работали вместе и стояли у истоков группы DZIDZIO, формируя ее узнаваемый стиль и настроение. Впоследствии их пути разошлись: Юлик решил развиваться как сольный артист и запустил собственный проект. Впрочем, несмотря на это, общение между ними сохранилось — без публичных драм и громких конфликтов.

«Да, он совсем другим стал. И когда услышал, что Дзидзьо возвращается, тот настоящий Дзидзьо, я, конечно же, обрадовался. Потому что это такие приятные воспоминания. Общаюсь, дружу с Михаилом. Да, Дзидзьо — это прежде всего сейчас Михаил Хома. Он всегда был лицом группы. А другие ребята — это прекрасные, крутые музыканты. Конечно же, сейчас такой период, что музыкантов мало. Поэтому иногда это сессионные коллеги. Но, опять же, музыканты, которые знают свое дело», — отмечает Назарий на проекте BLICK.ua.

Старый состав группы DZIDZIO

Несмотря на теплое отношение, сегодня их общение скорее о взаимном уважении, чем о совместных планах. Артисты не появляются вместе на публике и не готовят коллабораций, по крайней мере пока. Более того, даже знаковый концерт в столице состоится без участия Юлика — но причина здесь в плотном графике, а не в личных недоразумениях.

«К сожалению, не буду, потому что у меня 18 апреля во Львове сольный концерт. Поэтому должен готовиться. Потому что день перед концертом — это же важный день. Нужно все репетиции, все пройти, чтобы все было хорошо», — делится артист.

В то же время об окончательной точке в их совместной истории речь не идет. Назарий Гук признается, что иногда задумывается о возможности разового возвращения на сцену вместе с бывшим коллегой, хотя уверенности в целесообразности такого шага сейчас нет. По его словам, Михаил Хома вполне самодостаточный артист и уверенно движется вперед.

