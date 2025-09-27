Юлия Думанская в третий раз стала мамой и впервые показала новорожденного сыночка

Юлия Думанская с Григорием Козловским / © instagram.com/julia_dumanska

Реклама

Украинская певица Юлия Думанская родила третьего ребенка и показалась с младенцем на совместной прогулке.

Исполнительница поделилась трогательными кадрами в своем Instagram. В сторис видно, как ее муж, львовский бизнесмен и депутат Григорий Козловский, прогуливается с детской коляской по двору.

Сторис Юлии Думанской / © instagram.com/julia_dumanska

Еще во время беременности Юлия рассказывала, что ждет мальчика. Теперь супруги официально подтвердили эту новость. Пресс-служба футбольного клуба "Рух", основателем которого является муж певицы, поздравила молодую маму и объявила имя малыша — мальчика назвали Тадей. Как оказалось, ребенок появился на свет еще 25 августа.

Реклама

Вместе с Григорием они также воспитывают дочь Диану, которая родилась в июне 2018 года. Также у супругов есть сын Ярема, который появился на свет в мае 2020-го.

Напомним, недавно жена Дмитрия Монатика поделилась трогательными кадрами, на которых их 9-месячный сын делает первые шаги. Также она показала, как подросли старшие дети во время семейной прогулки на выставке в столице.