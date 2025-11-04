- Дата публикации
Юлия Думанская высмеяла юзера, которая заигрывала к ее мужу-бизнесмену и раскрыла их переписку
Певица показала личные сообщения, которые "психолог из Тернополя" присылала ее мужу.
Украинская певица Юлия Думанская обнародовала в Instagram скриншоты переписки, изрядно рассмешившей Сеть.
К ее мужу, предпринимателю и депутату Григорию Козловскому, начала заигрывать психолог. Женщина без колебаний написала Григорию в личных сообщениях, пригласив его на кофе и признавшись, что "мысли о нем не покидают".
"Добрый вечер. Извините мою дерзость, но вы очень харизматичный мужчина. Я бы хотела сходить с вами на кофе. Мнения о вас меня не покидают. Не могу никак отказаться от этого желания", — написала женщина Григорию.
По словам Юлии, с начала их отношений с Козловским супруги имеют полный доступ к соцсетям друг друга, так что скрыть что-то невозможно. Артистка призналась, что иногда они вместе смеются над подобными "предложениями", но после рождения третьего ребенка таких случаев стало больше.
Думанская с иронией заметила, возможно, "она просто выглядит плохо после родов", поэтому некоторые решили, что можно попытать счастья с ее мужем. Однако больше пользователей развеселил тот факт, что на своей странице поклонница опубликовала пост о том, почему не стоит общаться с женатыми мужчинами. Там психолог писала, что такие женщины "не сопротивляются". Юлия же не удержалась от шутки и отреагировала.
"Видно, что у девушки нет сопротивления на себя. Так сопритесь на стену", — шутливо написала артистка.
Сама же психолог решила не молчать и в своих сторис ответила Думанской: "Извините, но если я хочу познакомиться с мужем, то меня совершенно не смущает то, что он женат. Выбор всегда за ним".
Напомним, недавно Юлия Думанская поделилась радостной новостью — артистка в третий раз стала мамой. Звезда уже вышла на прогулку с новорожденным сыном и мужем, показав нежные кадры с осеннего семейного дня.