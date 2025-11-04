Юлия Думанская высмеяла юзера, которая заигрывала к ее мужу-бизнесмену и раскрыла их переписку

Юлия Думанская с мужем Григорием Козловским / © instagram.com/julia_dumanska

Украинская певица Юлия Думанская обнародовала в Instagram скриншоты переписки, изрядно рассмешившей Сеть.

К ее мужу, предпринимателю и депутату Григорию Козловскому, начала заигрывать психолог. Женщина без колебаний написала Григорию в личных сообщениях, пригласив его на кофе и признавшись, что "мысли о нем не покидают".

"Добрый вечер. Извините мою дерзость, но вы очень харизматичный мужчина. Я бы хотела сходить с вами на кофе. Мнения о вас меня не покидают. Не могу никак отказаться от этого желания", — написала женщина Григорию.

Сторис Юлии Думанской

По словам Юлии, с начала их отношений с Козловским супруги имеют полный доступ к соцсетям друг друга, так что скрыть что-то невозможно. Артистка призналась, что иногда они вместе смеются над подобными "предложениями", но после рождения третьего ребенка таких случаев стало больше.

Сторис Юлии Думанской

Думанская с иронией заметила, возможно, "она просто выглядит плохо после родов", поэтому некоторые решили, что можно попытать счастья с ее мужем. Однако больше пользователей развеселил тот факт, что на своей странице поклонница опубликовала пост о том, почему не стоит общаться с женатыми мужчинами. Там психолог писала, что такие женщины "не сопротивляются". Юлия же не удержалась от шутки и отреагировала.

"Видно, что у девушки нет сопротивления на себя. Так сопритесь на стену", — шутливо написала артистка.

Сторис Юлии Думанской

Сама же психолог решила не молчать и в своих сторис ответила Думанской: "Извините, но если я хочу познакомиться с мужем, то меня совершенно не смущает то, что он женат. Выбор всегда за ним".

Сторис психолога, которая заигрывала к Григорию Козловскому

Напомним, недавно Юлия Думанская поделилась радостной новостью — артистка в третий раз стала мамой. Звезда уже вышла на прогулку с новорожденным сыном и мужем, показав нежные кадры с осеннего семейного дня.