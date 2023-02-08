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Юлия Кавчук из "Холостяка-12" бросила бразильского футболиста и назвала причину

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1892
Время на прочтение
2 мин
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Юлия Кавчук из "Холостяка-12" бросила бразильского футболиста и назвала причину

Юлия Кавчук / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

Девушка не любит мужчин, не несущих ответственность за свои слова.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Юлия Кавчук призналась, что ее сердце снова свободно.

В разговоре с Victoria Siroklyn Юлия призналась, что она бросила своего парня, футболиста из Бразилии, с которым познакомилась в Дубае. Буквально месяц назад Кавчук впервые показала избранника, а уже сейчас призналась, что снова в активном поиске.

Юлия Кавчук с экс-бойфрендом / © instagram.com/yuliya_kavchuk
Юлия Кавчук с экс-бойфрендом / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

"Мы разошлись из-за того, что... Я взрослая девочка, мне 29 лет. Я знаю, что мне нужно в этой жизни. Если мужчина дважды не ответил за слова, которые он сказал, значит на третий раз он идет. Вообще, должен идти после первого, но если у тебя доброе сердце, ты даешь ему второй шанс, если он этого не выполняет… Он мне тоже говорил, а после этого говорил все иначе… Я раз такое стерпела, второй, говорю, пообещай, что ты так больше не будешь делать. Он: "Обещаю". Проходит неделя, он снова это сделал", — назвала причину расставания Юлия.

Юлия Кавчук / © instagram.com/yuliya_kavchuk
Юлия Кавчук / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

Девушка поделилась, что она не сожалеет, что все так сложилось. Более того, Кавчук уже успела снова сходить на свидание, но пока ничего серьезного.

Напомним, недавно еще одна участница "Холостяка-12" Алина Ершова призналась, что ее звал на свидание ведущий Слава Демин. Впрочем, девушка не торопится встретиться со знаменитостью.

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Дата публикации
Просмотры
1892
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