Юлия Кавчук из "Холостяка-12" бросила бразильского футболиста и назвала причину

Девушка не любит мужчин, не несущих ответственность за свои слова.
Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Юлия Кавчук призналась, что ее сердце снова свободно.
В разговоре с Victoria Siroklyn Юлия призналась, что она бросила своего парня, футболиста из Бразилии, с которым познакомилась в Дубае. Буквально месяц назад Кавчук впервые показала избранника, а уже сейчас призналась, что снова в активном поиске.
"Мы разошлись из-за того, что... Я взрослая девочка, мне 29 лет. Я знаю, что мне нужно в этой жизни. Если мужчина дважды не ответил за слова, которые он сказал, значит на третий раз он идет. Вообще, должен идти после первого, но если у тебя доброе сердце, ты даешь ему второй шанс, если он этого не выполняет… Он мне тоже говорил, а после этого говорил все иначе… Я раз такое стерпела, второй, говорю, пообещай, что ты так больше не будешь делать. Он: "Обещаю". Проходит неделя, он снова это сделал", — назвала причину расставания Юлия.
Девушка поделилась, что она не сожалеет, что все так сложилось. Более того, Кавчук уже успела снова сходить на свидание, но пока ничего серьезного.
Напомним, недавно еще одна участница "Холостяка-12" Алина Ершова призналась, что ее звал на свидание ведущий Слава Демин. Впрочем, девушка не торопится встретиться со знаменитостью.
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