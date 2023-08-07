Юлия Мендель, едва сдерживая слезы, показала дом своего детства, уничтоженный оккупантами

Экс-советник президента Украины Юлия Мендель поделилась щемящей историей собственной семьи.

Во время войны дом бабушки и дедушки журналистки в Херсонской области был разрушен в результате обстрела со стороны российских оккупантов. На днях Юлия смогла сама приехать на деоккупированные территории и своими глазами увидеть то, что произошло с домом ее детства. Кадрамы из родного села Юлия поделилась в Twitter.

"Дом, который вы видите позади меня, дом моего детства. Я провела здесь первые годы своей жизни. А в комнате, которую вы видите, мы смотрели черно-белый советский телевизор, и где моя бабушка говорила, что тележурналисты – самые умные люди в мире "Может быть, именно поэтому я решила, что хочу стать тележурналистом. Этот дом выглядит лучше, чем большинство домов в поселке Александровка на Херсонщине. В домах нет окон, дверей, крыш и полов", — рассказала Мендель.

Юлия Мендель / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Под завалами разрушенного дома семье Мендель удалось найти некоторые ценные вещи. Находка, которую заметила мама журналистки, тронула Сеть.

"Мама нашла в Александровке мои первые туфли, которые я носила, когда мне было 6 месяцев", — поделилась Юлия.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Также журналистка показала последствия российских обстрелов в других районах населённого пункта. От ударов окупантов были полностью разрушены жилые дома и школа.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

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