Юлия Мендель показала разрушенный российской ракетой дом своих бабушки и дедушки

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель показала, как российская ракета разрушила дом ее бабушки и дедушки.

На своей странице в Instagram журналистка опубликовала жуткие фотографии, на которых видно, что в доме разрушена крыша и вылетели окна.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Также Мендель показала на фото одну из комнат, в которой среди комнаты торчит российская ракета. Как вспомнила журналистка, именно в этой комнате она проводила больше времени в детстве.

"Дом моих дедушки и бабушки, где я провела первые годы жизни. Это комната, где я рисовала картины и смотрела старый черно-белый телевизор", — написала Юлия.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Во время войны, по словам Менделя, часть ее родных оказалась на оккупированных территориях. Так, во время деоккупации Херсонщины экс-речница президента впервые за 9 месяцев войны увидела свою родную тетю.

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