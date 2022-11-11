Юлия Мендель в слезах рассказала о родной тете, которую впервые за время войны увидела на видео из Херсона

Экс-речница Владимира Зеленского Юлия Мендель расплакалась, когда узнала на вирусном видео из Херсона свою тетю, которую не видела девять месяцев.

Бывшая пресс-секретарь президента рассказала, что ВСУ уволили поселок, в котором проживает ее родная тетя. Рассказывая эту радостную новость, Мендель не смогла удержать слез.

"Сейчас в селе, где живет моя тетя в Херсонской области, вывешивают украинский флаг. Это так эмоционально. То, что Россия сделала с нами за последние девять месяцев, это ужас, который трудно представить", — поделилась Юлия.

Также полной неожиданностью для Юлии было увидеть родственницу на кадрах украинских военных. На видео тетя Мендель выходит обнять наших защитников.

"Вот, как я увидела свою тетю из Херсонской области впервые за девять месяцев — на видео, где она занимает украинского солдата. Она даже не знает, что стала интернет-звездой", - написала Мендель.

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