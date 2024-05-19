Юлия Сахневич после заявления о романе с Позитивом нежно обратилась к нему

Сегодня, 19 мая, украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, отмечает день рождения.

По случаю 35-летия звезды танцовщица Юлия Сахневич посвятила возлюбленному пост в Instagram. В частности, показала нежное фото, на котором предстает с Позитивом на фоне водоема. К слову, это впервые после заявления о романе с артистом Юлия опубликовала романтическую фотографию с ним. К тому же танцовщица адресовала имениннику множество теплых слов и поздравила с особым праздником.

Позитив отмечает 35-летие

"С днем рождения, любимый. Ты стоишь только всего лучшего! Только вперед и никогда назад! А я всегда буду рядом", - восхитила публичным обращением Сахневич.

Также исполнитель получил поздравление от певиц Оли Поляковой и Нади Дорофеевой. Звезды опубликовали совместные фото с Позитивом.

Позитив отмечает 35-летие

Позитив отмечает 35-летие

Напомним, отношения Позитива и Юлии Сахневич начались еще до полномасштабного вторжения. Однако звезды не афишировали их до апреля этого года. В результате после официального заявления фаны заподозрили, что Юлия Сахневич могла разрушить предыдущий брак Алексея. Впрочем, исполнитель уже ответил на похожие упреки.

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