Юлия Санина без макияжа показала селфи в поезде и заговорила о цикле 9 лет в нумерологии

Артистка вспомнила, какой была жизнь ее и страны 9 лет назад.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поразмышляла о цикличности некоторых вещей в истории.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась селфи, который сделала в вагоне поезда. На снимке Санина изображена без макияжа и фильтров.

Под фотографией артистка поделилась мнением относительно того, что согласно нумерологии существует повторяющийся цикл 9 лет. Юлия отметила, что как раз 9 лет назад был непростой 2014-й.

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Смело двигаюсь в 2023. Если верить нумерологии, существует повторяющийся цикл 9 лет. По этой логике можно заглянуть в свой 2014 год. События в Украине все мы прекрасно помним: Институтская, Крым, начало АТО… В творчестве.. Сначала не до творчества, а потом клип Stones, максимально странное первое шоу в Stereo Plaza, единственный заработок – это билетные концерты, успешный тур по Украине, романтическое путешествие во Львов, незабываемая Норвегия… Но не столько важные события, сколько ощущения и эмоции того года. У меня это был ужас, растерянность, а затем принятие жизненно формирующих решений в личной и профессиональной жизни, максимальная креативность и изобретательность, риск, а впоследствии много радостных моментов. Это был год, который приводил меня и мою команду в сознание. Интересно", — поделилась итогом Санина.

Напомним, ранее фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина поделилась, чем они с семьей занимаются во время отключения света. Артистка призналась, что их частный дом оказался подготовленным к отсутствию электроэнергии.

Читайте также: