Юлия Санина и Loreen впечатлили "дуэтным" исполнением победного хита "Евровидения" Tattoo

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2023" Loreen сделала приятно своим поклонникам и предложила им спеть вместе с ней ее хит Tattoo.

Шведская артистка записала фрагмент видео, в котором часть куплета поет она, часть куплета предлагает исполнить фанам. "Привет друзья, это я, Loreen, я хочу, чтобы мы спели дуэтом. Готовы ли вы?" – говорит в начале видео артистка.

Интересно, что спеть победный хит "Евровидения-2023" выразила желание фронтвумэн группы The Hardkiss Юлия Санина. В TikTok исполнительница запостила короткое видео, в котором вместе с Loreen поет Tattoo.

Поклонники Саниной были ошеломлены этой импровизированной коллаборацией, и признались, что в исполнении Юлии этот трек звучит даже лучше, чем в оригинале: "голос Юлии придаст каждой песне драйва и дополнительного шарма", "Ваши голоса так прекрасно звучат вместе. Надо делать фит", "круче оригинала! Аж мурашки по коже! Юлия – супер!".

Напомним, что в этом году "Евровидение-2023", которое должно было состояться в Украине благодаря победе Kalush Orchestra в 2022-м, из-за полномасштабного вторжения россии перенесли в Великобританию. Впрочем, конкурс проходил от имени нашей страны. А Юлия Санина стала одной из ведущих музыкального первенства. Кстати, после этого стало известно, что Юлия Санина пополнила ряд звездных тренеров нового сезона проекта "Голос країни".

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