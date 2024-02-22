Юлия Санина и Тимур Мирошниченко стали ведущими нового шоу талантов

Уже 16 марта телеканал ТЕТ покажет уникальное и сверхсовременное шоу "Україна неймовірних людей", которое влюбит зрителей в разнообразие несравненных талантов.

Это проект-вдохновение, который каждую субботу в 19:00 будет объединять страну вокруг несокрушимых, сильных, смелых и в то же время чрезвычайно талантливых людей. Тех, кто озаряет путь и дарит надежду.

Ведущими проекта о талантливом и несгибаемом поколении украинцев стали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и телеведущий Тимур Мирошниченко. Очаровательный тандем, который успел полюбиться еврофанатам и всей стране.

"Среди нас есть люди, которые похожи на свет, что освещает путь. Своей несгибаемостью они дают нам надежду. Своим примером – вдохновляют верить. Потому что, несмотря на все нынешние испытания, они готовы удивлять и менять мир к лучшему своим талантом", – прокомментировали ведущие проекта .

Тимур Мирошниченко и Юлия Санина

"Україна неймовірних людей" – это шоу собственной разработки телеканала ТЕТ и креативной команды Big Brave Events. Его участниками стали дети и взрослые с историями, которые должны услышать, с талантами, которые должны увидеть все.

Это музыканты, танцоры, акробаты, художники, декламаторы, иллюзионисты, гимнасты и вокалисты, которые преодолевают трудности, демонстрируют пример несокрушимости, развиваются, двигаются вперед и светят ярко на весь мир. Все они покажут свои таланты в десятках номеров и сразятся за место в финал, где победитель получит денежный приз на осуществление мечты. Каждый выпуск вместе со зрителями в зале участников будут оценивать приглашенные звездные гости и нынешние герои, которые несут добро, объединяют страну и представляют ее на международных аренах.

Не пропустите большую премьеру шоу, которое удивит и докажет – вдохновляющие таланты есть среди нас. "Україна неймовірних людей" с 16 марта, по субботам, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Читайте также: