Юлия Санина и участник "Голосу країни-13" ошеломили эмоциональным и чувственным дуэтом

На "Голос країни-13" пришел энергетик Владимир Удовенко, чтобы продемонстрировать свои вокальные умения и покорить тренеров.

Вокалист выбрал хит группы The Hardkiss "Прірва". Тренер Юлия Санина была очень приятно удивлена услышать собственный трек на проекте, поэтому нажала красную кнопку. Одновременно с певицей кресло развернул и Артем Пивоваров.

Владимир Удовенко / Фото: скриншот с видео

"Мне очень приятно было услышать песню группы The Hardkiss. Конечно, всегда немного страшно, когда ее исполняет кто-то, потому что песни группы The Hardkiss – они очень сложные. Они сложные и вокально, и эмоционально. Мне приятно, что вы выбрали нашу песню. Вы справились с ней, сделали ее по-своему, сделали очень круто. Мне очень нравится ваш тембр голоса. Я считаю, что на нашей украинской сцене не хватает таких драматических, глубоких голосов. Вот вы именно такой голос", — поделилась Санина.

Владимир Удовенко и Юлия Санина / Фото: скриншот с видео

Артем Пивоваров понимал, в какую команду пойдет Владимир Удовенко. Однако все же попытался побороться за участника. Он предложил вокалисту спеть в дуэте с Юлией Саниной, чтобы они поняли, смогут ли вместе работать. Дуэт участника и тренера был эмоциональным и чувственным. В конце концов Удовенко окончательно понял, что его наставницей будет именно Санина.

Читайте также: