Юлия Санина на фоне хейта честно призналась, когда ее муж уехал за границу

Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина ответила на упреки о незаконном вывозе мужа Валерия Бебко за границу во время войны.

Артистка в своем фотоблоге недавно делилась фото из семейного отдыха за границей с сыном и мужем. Они вместе отправились кататься на лыжах. Эта публикация вызвала у поклонников неоднозначные эмоции. И среди комментариев можно встретить обвинения мужа Саниной в незаконном пересечении украинской границы во время войны.

В ответ исполнительница не стала молчать. Вместо этого она взялась защищать своего возлюбленного и объяснила ситуацию. Так, Валерий Бебко и исполнительница вместе с сыном проживают за границей. Однако знаменитость отметила, что они уехали еще до начала полномасштабного вторжения.

Юлия Санина рассказала о выезде мужа Валерия Бебко за границу / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Никто никого не вывозил. Наша семья уехала еще до полномасштабного вторжения", — ответила Юлия на комментарий юзера в Сети.

Напомним, недавно группа The Hardkiss сообщила об отмене своего концерта в НСК "Олимпийский". Масштабное шоу должно было состояться летом. Фронтвумен Юлия Санина назвала причины, по которым команда приняла такое решение и ответила, что делать с билетами.

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