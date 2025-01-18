Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Юлия Санина на фоне хейта честно призналась, когда ее муж уехал за границу

Юлия Санина на фоне хейта честно призналась, когда ее муж уехал за границу

Юлия Санина с мужем / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Артистка вступилась за Валерия Бебко, который живет за пределами Украины.

Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина ответила на упреки о незаконном вывозе мужа Валерия Бебко за границу во время войны.

Артистка в своем фотоблоге недавно делилась фото из семейного отдыха за границей с сыном и мужем. Они вместе отправились кататься на лыжах. Эта публикация вызвала у поклонников неоднозначные эмоции. И среди комментариев можно встретить обвинения мужа Саниной в незаконном пересечении украинской границы во время войны.

В ответ исполнительница не стала молчать. Вместо этого она взялась защищать своего возлюбленного и объяснила ситуацию. Так, Валерий Бебко и исполнительница вместе с сыном проживают за границей. Однако знаменитость отметила, что они уехали еще до начала полномасштабного вторжения.

Юлия Санина рассказала о выезде мужа Валерия Бебко за границу / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина рассказала о выезде мужа Валерия Бебко за границу / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Никто никого не вывозил. Наша семья уехала еще до полномасштабного вторжения", — ответила Юлия на комментарий юзера в Сети.

Напомним, недавно группа The Hardkiss сообщила об отмене своего концерта в НСК "Олимпийский". Масштабное шоу должно было состояться летом. Фронтвумен Юлия Санина назвала причины, по которым команда приняла такое решение и ответила, что делать с билетами.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация