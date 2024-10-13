Юлия Санина на фоне скандалов воссоединилась с мужем за границей и рассекретила, где они сейчас

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и ее муж, музыкант Валерий Бебко впервые за долгое время показались вместе.

Так, пара из в Instagram опубликовала кадры совместной прогулки в США. Юлия с возлюбленным насладились местными видами, а также покатались на смотровом катере. В то же время супруги поделились кадрами не только с отдыха, но и с репетиций группы The Hardkiss перед выступлениями в Америке.

Так, в своем полном составе группа The Hardkiss отыграла концерт в Чикаго, где собрала немало поклонников. И это впервые за долгое время, когда Валерий Бебко вышел зажигать на сцене. В то же время, в день выступления Юлия Санина отпраздновала свой день рождения.

Юлия Санина засветилась с мужем за границей во время концертного тура

К слову, поклонники отреагировали на воссоединение пары и группы довольно положительно и адресовали немало комментариев с приятными словами супругам:

Очень приятно видеть вас вместе

Пусть у вас все будет хорошо

Какие же замечательные виды и вы

Как же я люблю вас, ваши песни, энергетику

Отметим, пара еще с начала полномасштабного вторжения становилась темой для горячих дискуссий в Сети. Дело в том, что пользователи заподозрили мужской коллектив группы The Hardkiss в пребывании за границей. Тем более, Валерий Бебко в соцсетях очень редко стал делать публикации, не показывался с женой в Украине и в основном делился контентом из-за границы. Сама же Юлия Санина никак не комментирует ситуацию.

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