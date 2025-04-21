Юлия Санина на фоне слухов о распаде The Hardkiss призналась, действительно ли отправится в сольное плавание

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

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Лидер группы The Hardkiss, певица Юлия Санина прокомментировала предположение фанатов о распаде музыкального коллектива.

Такие слухи ходят еще с прошлого года. Тогда артистка гастролировала по Украине с собственным туром и отдельным репертуаром. Еще больше масла в огонь подлила отмена концерта The Hardkiss в НСК "Олимпийский", который должен состояться в этом году. Впоследствии музыканты и вовсе заявили о творческой паузе продолжительностью в один год.

Но на этот раз Юлия расставила все точки над "і". В интервью "ТиКиїв" она заверила, что сейчас усердно работает над музыкальными новинками для ценителей творчества The Hardkiss. Таким образом, слухи о распаде группы остаются лишь слухами. Однако идею о сольном проекте исполнительница все же не исключает и задумывается иметь несколько проектов параллельно.

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The Hardkiss / © instagram.com/the_hardkiss

"Очень люблю слухи и иногда намеренно их не опровергаю и не подтверждаю. Что касается сольного проекта, то от Special Kiss я получила такое удовольствие, что даже закрадывались мысли о чем-то большем. Но сейчас все силы и вдохновение идут на написание нового альбома The Hardkiss. И я понимаю, что посвятить время сольному проекту – значит потерять время, которое можно посвятить The Hardkiss. Я не отказываюсь от этой идеи: возможно, когда-нибудь в будущем это и произойдет — никогда не говори "никогда". Мне очень нравится практика зарубежных рок-артистов, имеющих по 5-6 проектов, и один не противоречит другому", – поделилась звезда.

Певица объяснила, что в прошлом году ее очень истощил музыкальный тур, поэтому сейчас группа взяла паузу. В результате, кроме поиска вдохновения для новых треков, Юлия также посвящает себя семье, с которой во время полномасштабного вторжения проживает за границей.

"Я посчитала, что за прошлый год была в пути, гастролировала где-то 200 дней. Поэтому мы с Валом решили, что этот год посвящаем нашей семье, нашему сыну, плюс пишем новый альбом", — пояснила артистка.

Напомним, недавно Юлия Санина показала своего сына и рассекретила, какое руководство в музыке он ей дал.