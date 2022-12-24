Юлия Санина о том, чем занимается при отключении света: "Наш дом оказался приспособленным к этому"

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая в этом году была в составе жюри нацотбора на "Евровидение-2023", рассказала, как отключения света влияют на ее жизнь.

По словам Саниной, отключение света, в первую очередь, серьезно повлияли на ее творческую жизнь:

"Мы почувствовали это очень сильно. Потому что вся техника на студии… Это опасно для техники. Она нежна очень и к этим отключениям, она не приспособлена. Мы купили генератор, у нас частный дом, и там, собственно, студия наша. Так как-то немножечко это нас спасает. Но, например, мы должны были недавно выпустить наш клип на песню "Маяк", там должна была быть анимация. И уже третья студия отказывается работать с анимацией, украинские аниматоры, потому что они, преимущественно, все находятся в Киеве. Они просто не могут работать полноценно. Не могут выполнить в назначенные сроки", — прокомментировала Санина в интервью "Первому".

Дом семьи Юлии Саниной / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Также певица поделилась, чем занимается дома, когда выключают свет:

"Если это днем, то можно многое сделать. Можно убрать, можно пописать тексты к песням, просто пообщаться. Мы стали больше общаться. В принципе, мы молодцы в том плане, что наш дом оказался достаточно приспособленным к этому всему. У нас есть барбекю на улице, где можно приготовить теплый завтрак, есть генератор, в кастрюльке чая можно сварить. У нас есть печка, где на дровах можно приготовить, если вдруг что-нибудь случится с газом", — рассказала Санина.

Дом семьи Юлии Саниной / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Дом семьи Юлии Саниной / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Напомним, ранее ведущий Григорий Решетник поделился, как живет его семья в условиях блэкаута. Знаменитость рассказал, как с семьей сидел 18 часов без света, воды и отопления.

Читайте также: