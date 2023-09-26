Юлия Санина очаровала редкими фотографиями со своими родителями, на которых очень похожа

Тренер "Голосу країни-13" Юлия Санина показала своих родителей на редких кадрах.

Фотографиями вместе с родными фронтвумен группы The Hardkiss поделилась на своей странице в Instagram. Санина вместе с родителями устроила хорошую уличную фотосессию.

На одной из фотографий певица позировала с родителями, сидя на траве. Юлия с мамой обняли присевшего посередине отца и все улыбались на камеру.

Юлия Санина с родителями / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Поклонники отметили, что Юлия очень похожа на своих родителей, особенно на папу: "Видно, у кого вы такая красивая", "Папина улыбка", "Вы очень похожи на отца", "Сразу видна счастливая семья".

Также исполнительница показала романтический кадр своих родителей, где они стоят, обнявшись среди деревьев.

Родители Юлии Саниной / Фото: instagram.com/the_hardkiss

В публикации певица посоветовала своим поклонникам не пренебрегать возможностью и чаще делать общие кадры со своими родными.

"Фотографируйте больше своих родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды. Во время этой фотосессии фотограф рассказал, что после полномасштабного вторжения люди стали фотографироваться чаще, стали больше делать светлых романтических и семейных снимков. .Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь", — написала Юлия.

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