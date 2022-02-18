Юлия Санина очаровала стройной фигурой в купальнике: "Тропикана-женщина"

Артистка полетела в отпуск.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, несмотря на ряд проблем и угрозу отмены отпуска, все же попала на желанный отдых.
Так, артистка вместе с мужем, креативным продюсером коллектива Валом Бебко и 6-летним сыном Даней отдыхают у океана. В фотоблоге знаменитость поделилась первыми кадрами из острова. В частности, звезда продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с анималистическим принтом.
Пока исполнительница не рассекретила, где отдыхает с самыми родными.
Тем временем пользователи оставляют под публикацией ряд приятных слов.
- Юлия как солнышко - такая же яркая и теплая
- Тропикана-женщина
- Идеальная
- Ты огонь
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