Юлия Санина очаровала стройной фигурой в купальнике: "Тропикана-женщина"

Артистка полетела в отпуск.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, несмотря на ряд проблем и угрозу отмены отпуска, все же попала на желанный отдых.

Так, артистка вместе с мужем, креативным продюсером коллектива Валом Бебко и 6-летним сыном Даней отдыхают у океана. В фотоблоге знаменитость поделилась первыми кадрами из острова. В частности, звезда продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с анималистическим принтом.

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Пока исполнительница не рассекретила, где отдыхает с самыми родными.

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Тем временем пользователи оставляют под публикацией ряд приятных слов.

Юлия как солнышко - такая же яркая и теплая

Тропикана-женщина

Идеальная

Ты огонь

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