Юлия Санина откровенно рассказала о кризисе и ревности в отношениях с мужем: "Просто ужас какой-то"

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вспомнила, как в их отношениях с мужем Валом Бебком случился кризис.

В частности, в браке пары начались непонимания после рождения сына. По словам Юлии, они с мужем тогда чуть не развелись.

"Тогда было так тяжело в отношениях и так опасно, что я не хочу повторить это сейчас", — вспомнила Санина в проекте "Ближче до зірок".

Юлия Санина с мужем / Фото: Андрей Максимов

Впрочем, супруги понимали, что им нужно находить общий язык, ведь на их взаимоотношениях много чего держится. Кризис паре помогли преодолеть откровенные разговоры друг с другом.

"На наших с Валом отношениях держится все: группа, дом, семья. Мы над этим работаем в первую очередь", – поделилась Юлия.

Кстати, исполнительница призналась, что она очень сильно ревнует мужа. Как говорит артистка, с одной стороны ревность – это даже полезно, однако с другой – над ней нужно работать, чтобы она не испортила отношения.

Юлия Санина с мужем / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Я очень ревнивая, это просто ужас какой-то. Это даже и хорошо иногда для отношений, потому что это освежает. Ты понимаешь, что их можно потерять, надо быть более мягкой. Надо как-то поддерживать огонь", — добавила артистка.

Напомним, что недавно Юлия Санина появилась на обложке британского The Times. Также артистка рассказала, как коллектив The Hardkiss создает песни во время войны.

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