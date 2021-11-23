Юлия Санина ответила, как муж реагирует на ее яркие сценические образы

Звезда любит одевать на концерты даже откровенные наряды.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина решила ответить на вопросы своих подписчиков.

В частности, в Instagram-stories у нее поинтересовались, как муж, Вал Бебешко, реагирует на ее яркие и иногда откровенные сценические образы. Юлия говорит, что любимый уже привык.

Впрочем, артистка признается, ей больше нравится, что муж засыпает ее комплиментами, когда она без сценического образа.

Юлия Санина и Вал Бебешко / instagram.com/the_hardkiss

"Все ко всему привыкают. Мне больше нравятся его комплименты, когда я без образа. И он довольно часто их проговаривает", — поделилась звезда.

Отметим, Юлия Санина и Вал Бебешко - крепкая и счастливая семья. Они проводят много времени вместе. Кроме того, звездные супруги играют в одном музыкальном коллективе — The Hardkiss.

Юлия и Вал воспитывают 6-летнего сына Даниила.

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