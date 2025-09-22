ТСН в социальных сетях

Гламур
187
1 мин

Юлия Санина ответила на замечания о кризисе в браке и поделилась "творческими" ссорами с мужем

Артистка ответила на слухи о неурядицах в браке.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Юлия Санина

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

Лидер группы The Hardkiss, певица Юлия Санина, развеяла слухи о проблемах в личной жизни и прокомментировала разговоры о якобы кризисе в браке с Валерием Бебко.

Несмотря на то, что музыкант в последнее время живет за границей, певица заверила, что их отношения остаются крепкими, а все "бури" происходят исключительно в творчестве. В интервью М1 music артистка рассказала, что за 14 лет совместной жизни они с мужем научились находить компромиссы, но во время работы над новыми песнями и клипами иногда возникают горячие споры.

"Мы ссоримся только из-за творчества", — отметила певица.

Юлия Санина с мужем / © instagram.com/the_hardkiss

Звезда поделилась, что сейчас группа работает над новыми композициями, которые сочетают мощное рок-звучание с лирическими смыслами. По словам Саниной, над графикой видеоработ команда работает вручную, без использования искусственного интеллекта, чтобы передать живые эмоции и особую атмосферу будущего релиза.

Напомним, недавно Юлия Санина объяснила выезд мужа за границу и его отсутствие в Украине. Певица рассказала, как именно ее мужу удалось покинуть страну во время войны и отреагировала на обвинения, что сама приезжает в Украину только ради заработка.

187
