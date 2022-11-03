Юлия Санина поделилась, сколько средств группа The Hardkiss собрала на помощь для детей-сирот

Коллектив дал благотворительный концерт в Турции.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, какую сумму удалось собрать коллективу во время благотворительных концертов в Анталии и Стамбуле.
Группа присоединилась к инициативе Childhood Without War, чтобы заработать деньги на эвакуацию детей-сирот из опасных районов Украины в Турцию.
"Наши выступления в Анталии и Стамбуле посетили около 1 500 человек. А от продажи билетов удалось собрать 1 400 000 гривен. Спасибо всем, кто посещает наши концерты и слушает украинскую музыку", — поделилась Юлия на странице в Instagram.
Во время одного из выступлений также произошла очень трогательная ситуация. Санина увидела в толпе девочку с плакатом "Мечтаю спеть с вами". Исполнительница решила осуществить мечту маленькой украинки и пригласила ее на сцену.
Читайте также:
- Известного американского рэпера Takeoff застрелили в Хьюстоне
- Андрей Данилко рассказал, как ходил к бабке, потому что его сглазил умерший отец
- Даша Кацурина потеряла один миллион гривен из-за российского дрона
- Тина Кароль наткнулась на сепаратиста в аэропорту: "Ситуация вогнала меня в ступор и слезы"