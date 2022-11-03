Юлия Санина поделилась, сколько средств группа The Hardkiss собрала на помощь для детей-сирот

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, какую сумму удалось собрать коллективу во время благотворительных концертов в Анталии и Стамбуле.

Группа присоединилась к инициативе Childhood Without War, чтобы заработать деньги на эвакуацию детей-сирот из опасных районов Украины в Турцию.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Наши выступления в Анталии и Стамбуле посетили около 1 500 человек. А от продажи билетов удалось собрать 1 400 000 гривен. Спасибо всем, кто посещает наши концерты и слушает украинскую музыку", — поделилась Юлия на странице в Instagram.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Во время одного из выступлений также произошла очень трогательная ситуация. Санина увидела в толпе девочку с плакатом "Мечтаю спеть с вами". Исполнительница решила осуществить мечту маленькой украинки и пригласила ее на сцену.

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