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Юлия Санина показала редкое фото с мамой и где они развлекаются: "Жуткое место"
Артистка воплотила давнюю мечту.
Лидер группы The Hardkiss, певица Юлия Санина отправилась на отдых с мамой.
В фотоблоге артистка поделилась с поклонниками чувственной историей. По словам исполнительницы, она с родным человеком уже давно мечтала побыть вдвоем в роли туристок в Италии. Поэтому запланировала поездку в самое сердце страны – Рим. В память о воплощенной мечте семья сделала селфи на фоне панорамы города.
"Мы обе давно мечтали о римских каникулах. Решили не откладывать мечты", – написала Санина.
Гуляя по столице, Санина наделала живописных фото природы и архитектуры. В частности, певица похвасталась видом на знаменитый Колизей. К тому же артистка была поражена историей сооружения, первоначально построенного для жестоких зрелищ.
"Жуткое место. Утром здесь проходили "спектакли", где убивали животных, в обед - публичные страты, вечером - гладиаторские бои", - поделилась исполнительница.
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