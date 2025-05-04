Юлия Санина показала редкое фото с мамой и где они развлекаются: "Жуткое место"

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

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Лидер группы The Hardkiss, певица Юлия Санина отправилась на отдых с мамой.

В фотоблоге артистка поделилась с поклонниками чувственной историей. По словам исполнительницы, она с родным человеком уже давно мечтала побыть вдвоем в роли туристок в Италии. Поэтому запланировала поездку в самое сердце страны – Рим. В память о воплощенной мечте семья сделала селфи на фоне панорамы города.

"Мы обе давно мечтали о римских каникулах. Решили не откладывать мечты", – написала Санина.

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Юлия Санина с мамой / © instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

Гуляя по столице, Санина наделала живописных фото природы и архитектуры. В частности, певица похвасталась видом на знаменитый Колизей. К тому же артистка была поражена историей сооружения, первоначально построенного для жестоких зрелищ.

"Жуткое место. Утром здесь проходили "спектакли", где убивали животных, в обед - публичные страты, вечером - гладиаторские бои", - поделилась исполнительница.

Колизей / © instagram.com/the_hardkiss

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