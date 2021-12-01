Юлия Санина показала редкое фото в бикини и ошеломила фанатов фигурой

Артистка похвасталась стройностью.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдохнула с мужем и сыном в ОАЭ.

Несмотря на то, что у артистки красивая стройная фигура, она показывает ее поклонникам в купальнике крайне редко. Впрочем, на этот раз знаменитость все же решила порадовать фолловеров горячим снимком. На странице в Instagram исполнительница разместила кадр, где позировала на пляже в Дубае в оранжевом бикини. Свой лук Юля дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

instagram.com/the_hardkiss

В посте Санина призналась, что это был лучший отпуск с сыном за все время.

"Идеальный климат, теплый залив, полный штиль, развлечения для малышни. Из нашего списка must see с малышом: Motiongate. Идеально для детей 5-8 лет! Разнообразные горки, аттракционы, любимые мультяшные герой. Спектакль La Perle. Фантастические декорации, спецэффекты, акробатика. Время пролетело незаметно. Dubai Expo был интересен для нас в первую очередь, но и Даня не скучал. Чтобы обойти все павильоны необходимо несколько дней. Но самые масштабные мы посетили. Aquaventure аквапарк. Чтобы посетить большинство горок необходимо быть хотя бы 120 см, Даня немного ниже, так что отдыхали в детских зонах. Но они там тоже чудесные", – написала знаменитость.

instagram.com/the_hardkiss

Также звездную семью ошеломили Бурдж-Халифа, мечеть шейха Зайда, лувр Абу-Даби и пустыня.

Со своей стороны, фанаты певицы были ошарашены ее фигурой.

Невероятная

Какая же красивая у вас фигура

Фигура огонь

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