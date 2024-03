Юлия Санина показала себя 9-летнюю и как тогда впервые спела на большой сцене в талант-шоу

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина восхитила архивными кадрами, где еще совсем юной впервые выступает на песенном телеконкурсе.

После появления в первом эпизоде шоу "Пісня мого життя", которое будет выходить каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина", Юлия поделилась историей о своем первом грандиозном выступлении в детском песенном телеконкурсе во Дворце культуры "Украина". А в своем фотоблоге звезда показала его полную запись. В кадре совсем юная певица исполняет композицию Джорджа Бенсона "Nothing gonna change my love for you", которую за одну ночь специально для телеконкурса папа Саниной перевел на украинский язык, изменив смысл песни и ее слова. В результате 9-летняя Юлия победила и как приз забрала телевизор.

Юлия Санина показала архивное видео своего первого выступления на большой сцене

Кстати, знаменитость считает, что это было точкой отсчета до ее настоящей певческой карьеры. Поскольку именно после появления на сцене талант-шоу, она пошла в музыкальную школу. Кроме того, Юлия поблагодарила своих родителей-музыкантов за веру в нее.

"Nothing gonna change my love for you". Эта песня стала особенной в моей жизни. Рассказала именно об этом судьбоносном выступлении в шоу "Пісня мого життя". После этого выступления в моей жизни появилось обучение в музыкальной школе, джаз и хороший телевизор! На самом деле, благодарю родителей за веру в меня, и за то, что на нашей крошечной кухне они позволяли рождаться мечтам, всячески их воплощали в жизнь и погружались со мной в творческие авантюры", - растрогала звезда.

Напомним, каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" выходит шоу "Пісня мого життя". По правилам проекта звездные участники и лидеры загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Первый выпуск уже доступен по ссылке.

