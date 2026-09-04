Юлия Санина показала своего мужа, который уехал из Украины, и публично призналась ему в любви

Юлия Санина и Валерий Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

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Украинская певица Юлия Санина публично обратилась к своему мужу Валерию Бебку и показала их редкие совместные фото из личного архива.

Фронтвумен группы The Hardkiss связалась с поклонниками по особому поводу. Артистка поделилась снимками, которые раньше почти не появлялись в её соцсетях. На снимках Санина и Бебко запечатлены в разные периоды своей жизни. Так певица решила отметить важную дату для их семьи. Оказалось, что именно в этот день супруги отмечают 15-ю годовщину свадьбы. Исполнительница не скрывала теплых чувств к любимому.

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«15 лет назад мы официально стали семьёй. Люблю тебя, мой Валерий Бебко. Спасибо за нашу семью, сына, музыку, приключения, испытания… за жизнь, о которой я мечтала», — написала Юлия Санина.

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Юлия Санина и Валерий Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина и Валерий Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Звезда поблагодарила мужа не только за годы, прожитые вместе, но и за всё, что они пережили как семья и творческий тандем. В частности, артистка вспомнила их сына, совместную музыку, приключения и испытания, которые выпали на их долю.

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