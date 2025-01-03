Юлия Санина показалась с 9-летним сыном и раскрыла, в какой стране они сейчас отдыхают

Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина показала свой зимний отпуск.

В своем фотоблоге артистка опубликовала ряд атмосферных фото из Мадрида, Испания. На изображениях видно, как Санина наслаждается прогулками по городу и отдыхает, созерцая природу.

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Компанию исполнительнице составила ее семья. В частности, на фото заметен сын Юлии от мужа Валерия Бебко. 9-летний Даниил позировал со звездной мамой в солнечных лучах и полакомился сладкой ватой во время прогулки.

Юлия Санина с сыном / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина с сыном / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Каникулы в Мадриде", – подписала кадры солистка The Hardkiss.

В комментариях звездные друзья Саниной и ее поклонники разделили счастливые мгновения и порадовались. И признались, что Даня изрядно изменился за последнее время.

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Сын уже так вырос. Как время летит

Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева впервые за длительное время воссоединилась с мужем Тамерланом, который воюет. Также вместе с ними показался их подросший сын Тимур.

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