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Юлия Санина показалась с 9-летним сыном и раскрыла, в какой стране они сейчас отдыхают

Юлия Санина показалась с 9-летним сыном и раскрыла, в какой стране они сейчас отдыхают

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Семья уехала из Украины на праздники.

Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина показала свой зимний отпуск.

В своем фотоблоге артистка опубликовала ряд атмосферных фото из Мадрида, Испания. На изображениях видно, как Санина наслаждается прогулками по городу и отдыхает, созерцая природу.

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Компанию исполнительнице составила ее семья. В частности, на фото заметен сын Юлии от мужа Валерия Бебко. 9-летний Даниил позировал со звездной мамой в солнечных лучах и полакомился сладкой ватой во время прогулки.

Юлия Санина с сыном / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с сыном / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с сыном / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с сыном / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Каникулы в Мадриде", – подписала кадры солистка The Hardkiss.

В комментариях звездные друзья Саниной и ее поклонники разделили счастливые мгновения и порадовались. И признались, что Даня изрядно изменился за последнее время.

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Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева впервые за длительное время воссоединилась с мужем Тамерланом, который воюет. Также вместе с ними показался их подросший сын Тимур.

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