Юлия Санина показалась с мужем и объяснила, как они из-за границы помогают ВСУ

Артистка показала доказательства.
Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина высказалась о помощи ВСУ.
Так, исполнительница вместе с мужем Валерием Бебком в Instagram сделали заявление. На фоне постоянного хейта в их сторону за проживание с сыном за границей супруги сообщили, что задонатили на потребности украинской армии. В публикации говорится, что все полученные средства за прослушивание песни "Як ти?" были перечислены в фонд "Повернись живим". На актуальный сбор музыканты задонатили 200 тыс. грн и добавили соответствующую квитанцию.
"Ваши прослушивания = донаты на ВСУ. На этот раз роялти из прослушиваний песни "Як ти?" мы направляем в фонд "Повернись живим" на актуальный сбор "Зброєносці". За 2023-2024 годы эта сумма составила 200 000 гривен. Слушая украинскую музыку, вы не только поддерживаете и мотивируете украинских исполнителей творить и инвестировать дальше в культуру, но и помогаете войску, как в этом случае. Где бы мы ни были и что бы с нами ни происходило – мы все часть одного целого. Берегите друг друга", – говорится в заявлении на странице The Hardkiss.
Напомним, недавно Юлия Санина ответила, каким образом ее муж уехал за границу во время войны.
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