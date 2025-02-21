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Юлия Санина показалась с мужем и объяснила, как они из-за границы помогают ВСУ

Юлия Санина показалась с мужем и объяснила, как они из-за границы помогают ВСУ

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Артистка показала доказательства.

Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина высказалась о помощи ВСУ.

Так, исполнительница вместе с мужем Валерием Бебком в Instagram сделали заявление. На фоне постоянного хейта в их сторону за проживание с сыном за границей супруги сообщили, что задонатили на потребности украинской армии. В публикации говорится, что все полученные средства за прослушивание песни "Як ти?" были перечислены в фонд "Повернись живим". На актуальный сбор музыканты задонатили 200 тыс. грн и добавили соответствующую квитанцию.

Юлия Санина с мужем задонатили на нужды ВСУ / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем задонатили на нужды ВСУ / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Ваши прослушивания = донаты на ВСУ. На этот раз роялти из прослушиваний песни "Як ти?" мы направляем в фонд "Повернись живим" на актуальный сбор "Зброєносці". За 2023-2024 годы эта сумма составила 200 000 гривен. Слушая украинскую музыку, вы не только поддерживаете и мотивируете украинских исполнителей творить и инвестировать дальше в культуру, но и помогаете войску, как в этом случае. Где бы мы ни были и что бы с нами ни происходило – мы все часть одного целого. Берегите друг друга", – говорится в заявлении на странице The Hardkiss.

Напомним, недавно Юлия Санина ответила, каким образом ее муж уехал за границу во время войны.

Юлия Санина ответила на хейт! Звезда призналась, как ее муж уехал за границу! – ЖВЛ представляет

Юлия Санина ответила на хейт! Звезда призналась, как ее муж уехал за границу! – ЖВЛ представляет

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