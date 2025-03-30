Юлия Санина показалась с сыном за границей и раскрыла, какой совет в музыке он ей дал

Юлия Санина с сыном / © instagram.com/the_hardkiss

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Лидер группы The Hardkiss, певица Юлия Санина впервые за длительное время показала своего сына Даню.

В своем фотоблоге звезда поделилась фотографией, на которой предстает с девятилетним сыном в объятиях и поделилась размышлениями о делах. В частности, подчеркнула, что сейчас наслаждается семейным уютом и не строит грандиозные планы на будущее.

"Я нахожу покой в объятиях своей семьи. Не строю дальних планов, стараюсь не "выглядеть", а быть. Делать то, что доставляет радость – без компромиссов. Мир в общем сошел с ума, и каждый из нас теперь сумасшедший по-своему", – подчеркнула Санина.

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Юлия Санина с сыном / © instagram.com/the_hardkiss

Однако во время такой паузы от концертов и туров певица продолжает работать над новыми песнями. И пока первым слушателем был Даня. По словам звездной мамы, ее сын любит творчество рок-групп, поэтому дает ей рекомендации, как он видит ее новую музыку в будущем:

"Дане уже девять лет. Да, он до сих пор любит рок-музыку. Сейчас у него период группы Queen. Что касается нашего нового материала, то он его уже частично слышал. Ему нравится. Он хочет, чтобы я пела более альтернативно и мощнее. Поэтому, сын, я стараюсь", – отметила артистка.

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

Напомним, недавно певица Джамала показала своих троих детей и предстала в объятиях у мужа.