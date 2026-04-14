Юлия Санина поскандалила с известным ведущим и обвинила его в "хайпе": Демин язвительно ответил
Слава Демин не сдерживал эмоций после таких заявлений со стороны солистки The Hardkiss.
Украинский ведущий Слава Демин резко отреагировал на критику со стороны фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной, которая обвинила его в попытках «хайповать» на ее имени.
Скандал разгорелся после интервью Демина с режиссером Екатериной Царик. В разговоре она вспомнила, что не поддерживает общение со своими кумовьями — Саниной и ее мужем Валерием Бебко. Собственно, именно эту тему интервьюер вынес в название к видео, что стало причиной громких заголовков, которые не понравились певице.
После инцидента Юлия Санина в Threads эмоционально отреагировала, отметив, что никакого конфликта с Царик на самом деле не было и она эту тему тему тему оставляет для них обоих. И к тому же артистка отметила, что акцент на этом ей показался «хайпом» со стороны самого Демина.
«Уровень журналистики сегодня: пригласить гостью на интервью, в котором она интересно рассказывает о своем пути, творчестве, фильмах. А в анонс и заголовок взять „конфликт с Юлией Саниной“, которого по сути не было. У меня не было конфликта с Екатериной и мы обязательно поговорим об этом в ближайшее время с ней. Слава Демин, зачем этот хайп на моем имени?», — написала тогда Юлия Санина.
В свою очередь, Слава Демин не оставил такое обвинение без ответа и прокомментировал ситуацию. В комментарии проекту "Топовые звезды" он отметил, что каждый имеет право на собственное видение, но в то же время довольно резко вспомнил о том, что певица сейчас находится за пределами Украины во время войны.
«Юлия Санина может считать все, что захочет, это ее право. И ее видение. Каждый видит, что хочет, сидя за границей. Это ее дело. У меня неприятных осадков нет. Я 20 лет в шоу-бизнесе. Мы не общались с Юлей, я к ней с уважением отношусь, как и ко всем остальным. Если увидимся, то поговорим, и объясню Юлии, как делаются заголовки к видео», — резко ответил ведущий.
