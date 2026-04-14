Юлия Санина поскандалила с известным ведущим и обвинила его в "хайпе": Демин язвительно ответил

Юлия Санина, Слава Демин

Украинский ведущий Слава Демин резко отреагировал на критику со стороны фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной, которая обвинила его в попытках «хайповать» на ее имени.

Скандал разгорелся после интервью Демина с режиссером Екатериной Царик. В разговоре она вспомнила, что не поддерживает общение со своими кумовьями — Саниной и ее мужем Валерием Бебко. Собственно, именно эту тему интервьюер вынес в название к видео, что стало причиной громких заголовков, которые не понравились певице.

После инцидента Юлия Санина в Threads эмоционально отреагировала, отметив, что никакого конфликта с Царик на самом деле не было и она эту тему тему тему оставляет для них обоих. И к тому же артистка отметила, что акцент на этом ей показался «хайпом» со стороны самого Демина.

Слава Демин о Юлии Саниной

«Уровень журналистики сегодня: пригласить гостью на интервью, в котором она интересно рассказывает о своем пути, творчестве, фильмах. А в анонс и заголовок взять „конфликт с Юлией Саниной“, которого по сути не было. У меня не было конфликта с Екатериной и мы обязательно поговорим об этом в ближайшее время с ней. Слава Демин, зачем этот хайп на моем имени?», — написала тогда Юлия Санина.

В свою очередь, Слава Демин не оставил такое обвинение без ответа и прокомментировал ситуацию. В комментарии проекту "Топовые звезды" он отметил, что каждый имеет право на собственное видение, но в то же время довольно резко вспомнил о том, что певица сейчас находится за пределами Украины во время войны.

«Юлия Санина может считать все, что захочет, это ее право. И ее видение. Каждый видит, что хочет, сидя за границей. Это ее дело. У меня неприятных осадков нет. Я 20 лет в шоу-бизнесе. Мы не общались с Юлей, я к ней с уважением отношусь, как и ко всем остальным. Если увидимся, то поговорим, и объясню Юлии, как делаются заголовки к видео», — резко ответил ведущий.

