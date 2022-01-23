Юлия Санина пожаловалась на проблемы со здоровьем в семье: "Криво год начался"

Артистка рассказала о начале 2022-го.

Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина пожаловалась на начало нового года.

Так, знаменитость поделилась, что первые три недели 2021 стали для ее семьи не слишком удачными. В частности, звезда и ее муж Вал Бебко переболели, а сейчас под угрозой срыв отпуска. Об этом артистка написала в своем Instagram.

"Начало года просто жесть. Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… Сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегла с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину. Видела в сторис у коллег, что у многих как-то криво год начался. Вы там как? Держитесь?! Фото сделано пару дней назад, улыбочка кое-какая еще присутствовала", – поделилась Санина.

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Звезда также рассказала, что из-за ряда неприятностей ей захотелось подстричь челку. Впрочем, пока Юля решила не поддаваться импульсивному решению: "В любом случае, повременю пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз".

В ответ коллеги и фанаты артистки поделились в комментариях, что их начало года тоже не слишком веселое.

"Да, есть такое! Но не стриги", – написала Джамала.

"Такая же история… Начало года нас закаляет!" – добавила Валентина Хамайко.

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