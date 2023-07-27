Юлия Санина призналась, что прежде чем стать тренером "Голосу країни-13", она прошла кастинг

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась историей, как стала тренером нового, европейского сезона проекта "Голос країни-13".

Певица посетила студию "Сніданку з 1+1" и рассказала, что прежде чем сесть в желанное красное кресло, она проходила кастинг на роль тренера:

"Я очень давно мечтала о кресле тренера "Голосу країни". Каждый раз я думала: ну почему не я, сколько можно? Поэтому, конечно, я с первой минуты разговора сказала "Да". Потом я проходила кастинг на роль тренера и уже после всех особенностей проекта все удалось. То есть все было очень серьезно, одного "Да" недостаточно, чтобы стать тренером. Это очень масштабный проект, в котором каждый тренер должен доказать, что он достоин занять это легендарное красное кресло", – рассказала Санина.

Юлия Санина, "Голос країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также звезда эксклюзивно спела строчку из саундтрека европейского сезона проекта "Голосу країни". Отметим, что он будет раздаваться на перроне вокзала, когда с него будет отправляться брендированный поезд Укрзализныци под названием "Голос країни", который будет курсировать по маршруту Киев-Хелм.

Санина также предложила телезрителям дописать последнюю четвертую фразу в саундтреке:

"Коли важкі часи приходять знов/ Коли тривогу розганяють шпальти/ Я все одно вірю людям/ Вірю в любов Вірю, що…" Предлагаю нашим зрителям придумать продолжение четвертой фразы. Напишите комментарии в соцсетях проекта и телеканала "1+1 Украина", во что еще нужно верить, кроме людей и любви", – говорит Юлия Санина.

Также артистка добавила, что уже активно готовится к съемкам "Голосу країни".

"Я уже начала активно общаться с аудиторией. Где-то в течение месяца я выкладываю видео для вокалистов с советами, ведь на меня подписано очень много музыкантов и вокалистов и кто знает, может на меня подписаны и будущие участники "Голосу країни-13". Мне очень хочется помогать и демонстрировать ту музыку, на которой я росла как музыкант. Я мечтаю, чтобы в моей команде были именно вокалисты, ведь я считаю на нашей сцене маловато певиц и певцов с интересными тембрами", – говорит Юлия.

Напомним, что ранее тренеров "Голосу країни-13" Надю Дорофееву, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и Юлию Санину застали на железнодорожном вокзале в Киеве. Звезды снимались в новом промо-ролике к европейскому сезону проекта.

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