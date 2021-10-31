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Юлия Санина призналась, какой ценный подарок ей сделал муж на годовщину свадьбы

Юлия Санина призналась, какой ценный подарок ей сделал муж на годовщину свадьбы

Юлия Санина и Екатерина Осадчая / instagram.com/svitsketv

Также артистка рассказала, как отмечала день рождения.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина недавно праздновала годовщину своей свадьбы.

Прошло 10 лет с тех пор, как они с мужем поженились. Хотя влюбленные и не любят обмениваться подарками, по этому случаю они решили порадовать друг друга. Юлия призналась "Світському життю", что подарила мужу их свадебный фильм, который они долго не могли смонтировать. А вот Вал – драгоценности.

Юлия Санина и Вал Бебко в день свадьбы / © instagram.com/val_bebko
Юлия Санина и Вал Бебко в день свадьбы / instagram.com/val_bebko

"Вал подарил Тиффани. У меня теперь есть украшение от Тиффани очень красивое. Я вообще не знала, что он мне готовит. Но и не ожидала, потому что это дорого. Это такое украшение на всю жизнь. Оно потом может передаваться внукам. А может еще и дочь когда-нибудь будет", — поделилась артистка.

Кстати, недавно Юлия праздновала свой день рождения. Она как раз в тот день с группой выступала в Николаеве. Как говорит певица, она была приятно удивлена.

"Люди подготовились. Там был и флешмоб. Люди поднимали плакаты с поздравлениями. Флешмоб создали и мои ребята. Они вышли с тортиком прямо на сцену, а я этого не видела", — рассказала звезда.

Впрочем, артистка говорит, что не любит отмечать свой день рождения. Она признается, что этот день - это просто дата, когда она становится на год взрослее.

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