Юлия Санина призналась, какой ценный подарок ей сделал муж на годовщину свадьбы

Также артистка рассказала, как отмечала день рождения.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина недавно праздновала годовщину своей свадьбы.

Прошло 10 лет с тех пор, как они с мужем поженились. Хотя влюбленные и не любят обмениваться подарками, по этому случаю они решили порадовать друг друга. Юлия призналась "Світському життю", что подарила мужу их свадебный фильм, который они долго не могли смонтировать. А вот Вал – драгоценности.

Юлия Санина и Вал Бебко в день свадьбы / instagram.com/val_bebko

"Вал подарил Тиффани. У меня теперь есть украшение от Тиффани очень красивое. Я вообще не знала, что он мне готовит. Но и не ожидала, потому что это дорого. Это такое украшение на всю жизнь. Оно потом может передаваться внукам. А может еще и дочь когда-нибудь будет", — поделилась артистка.

Кстати, недавно Юлия праздновала свой день рождения. Она как раз в тот день с группой выступала в Николаеве. Как говорит певица, она была приятно удивлена.

"Люди подготовились. Там был и флешмоб. Люди поднимали плакаты с поздравлениями. Флешмоб создали и мои ребята. Они вышли с тортиком прямо на сцену, а я этого не видела", — рассказала звезда.

Впрочем, артистка говорит, что не любит отмечать свой день рождения. Она признается, что этот день - это просто дата, когда она становится на год взрослее.

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