Юлия Санина прокомментировала результаты нацотбора на "Евровидение-2023"

Певица и один из членов жюри нацотбора на "Еровидение-2023" Юлия Санина прокомментировала результаты песенного финала.

По мнению фронтвумена группы The Hardkiss, голосование получилось честным и именно зрители решили судьбу участников. В эфире "Сніданку з 1+1" Санина рассказала, что считает группе TVORCHI удастся достойно выступить в Ливерпуле.

"Я считаю, что они очень ярко представят Украину, достойно и иначе. Украина может удивить и здесь. Это такое классическое европейское звучание, то есть мы еще раз покажем, что Украина – часть Европы и что она может быть этакой. У нас здесь не только красивые традиции, народное пение, мы абсолютно современны. У нас супер молодежная культура. Мы покажем еще одну сторону Украины", — сказала певица.

Санина также прокомментировала поражение Jerry Heil, которая была огорчена из-за того, что на конкурсе не выбрали "украинскую мелодику".

"Это нормально. У нее были шансы, чтобы победить. Итак, зрители не почувствовали ее на 100%. Я делала опрос у себя в Instagram — какую песню вы хотите слышать от Украины на Евровидении? И все говорили, что должна быть драйвовая песня. Писали: "Довольно плакать, не надо нас жалеть, мы сильны", — сказала Юлия.

Jerry Heil

Также член жюри высказалась по заявлению KRUTЬ. Бандуристка, занявшая второе место на нацотборе, заявила, что больше никогда не будет участвовать в конкурсе.

"Это эмоциональное решение. Жюри отдали KRUTЬ самый высокий балл. Песня от начала до конца накрывает. Представитель Украины — это посол, это миссия. И я была уверена, что KRUTЬ не только круто выступила бы, но и говорила от имени Украины. А она говорит да, что меня пробирает", — прокомментировала Санина.

КРУТЬ

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