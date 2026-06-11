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Юлия Санина прокомментировала слухи о разводе и кризисе в 14-летнем браке с Валерием Бебко
Артистка рассказала, что происходит на самом деле.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее супруг Валерий Бебко оказались в центре внимания после обсуждений в Сети о возможном разводе и кризисе в семье.
После начала полномасштабной войны вместе с мужем Юлия уехала за границу и изменила привычный ритм жизни. Пара редко появляется вместе на публике. Они почти не комментируют личную жизнь. Именно эта закрытость и стала почвой для слухов в СМИ. В Сети даже предполагали, что в отношениях супругов есть серьезные проблемы. Артистка решила прояснить ситуацию.
«Нам было довольно забавно наблюдать, как желтая пресса сначала сама придумала нам кризис, потом сама же его опровергла, а затем объявила, что я беременна, а потом — что только планирую второго ребенка. Мы с Валом стараемся относиться к этому спокойно и просим родителей не читать это, потому что они больше всех расстраиваются», — сказала она в беседе с «24 Каналом».
После этого заявления стало ясно, что пара не реагирует на информационные волны вокруг своего имени, а старается сосредоточиться на работе и семье. Несмотря на публичность проекта The Hardkiss, супруги сознательно оставляют личное за кадром и не подпитывают слухи новыми комментариями.
Юлия Санина и Валерий Бебко познакомились во время работы на «MTV Украина». Впоследствии они начали сотрудничать, создали совместный проект «Val & Sanina» и пришли к созданию The Hardkiss. В 2011 году пара поженилась, а в 2015 году у них родился сын Даниил.
Напомним, недавно Юлия Санина устроила скандал с известным ведущим и обвинила его в «хайпе». Демин язвительно ответил.