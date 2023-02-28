Юлия Санина рассекретила, как стала ведущей "Евровидения-2023": "Это был долгий процесс"

Знаменитость призналась, что не только она одна из украинских звезд хотела стать ведущей.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения-2023", которое состоится в Ливерпуле от имени Украины.

В "Сніданку з 1+1" артистка призналась, что это был длительный процесс. Сначала ее ждал онлайн кастинг. После этого этапа Юлия улетела в Лондон. Там ее ждал уже второй телевизионный кастинг. Санина его успешно прошла, и ей сообщили, что она стала ведущей.

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Это были, на самом деле, долгие месяцы кастингов. Сначала в Интернете кастинги, потом мне пришлось лететь в Лондон на кастинги телевизионные. Это был долгий процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это была огромная тайна. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали. Мне нельзя было никому говорить", – поделилась исполнительница.

Кстати, не только Санина хотела стать ведущей "Евровидения-2023". Остальные украинские звезды тоже проходили кастинг. Впрочем, ведущей стала именно Юлия. Она призналась, какие эмоции тогда испытывала.

"Реакция была – немая. Это радость, но и огромная ответственность", — отметила артистка.

Секреты Евровидения-2023: Юлия Санина будет ведущей песенного конкурса в Ливерпуле

Санина также добавила, что британцы ответственно подошли к подготовке конкурса. В частности, они активно сотрудничают с украинцами, чтобы "Евровидение-2023" было действительно от имени Украины.

"Британцы очень стараются. Они действительно общаются, консультируются с нами, чтобы максимально показать Украину, продемонстрировать нашу культуру, чтобы это было украинское "Евровидение" вместе с британцами", — подчеркнула певица.

Отметим, что вместе с Юлией Саниной песенный конкурс будут вести ведущий Грэм Нортон, актриса и певица Анна Веддингем и исполнительница, модель и танцовщица Алиша Диксон.

Ведущие "Евровидения 2023" — Юлия Санина, Грэм Нортон, Анна Веддингем и Алиша Диксон / Фото: eurovision.tv

Напомним, "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая, а финал – 13. Украину в этом году будет представлять коллектив TVORCHI.

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