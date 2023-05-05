Юлия Санина рассказала, о чем говорила с Чарльзом и Камиллой на "Евровидении-2023": "Очень приятные люди"

Солистка The Hardkiss Юлия Санина, которая стала ведущей песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле, рассказала о своем знакомстве с королем Великобритании Чарльзом и королевой-консортом Камиллой.

Во время открытия сцены шоу певица имела возможность лично познакомиться с королевскими супругами и пообщаться с ними. Как призналась Юлия в "Завтраке с 1+1", она до сих пор приятно ошеломлена беседой с королем и королевой.

"Очень приятные люди. Меня удивило то, что перед этим не было никакого собрания, как себя правильно вести, протоколов там всяких. Я спросила, могу ли я с ним поговорить, что я могу ему сказать, как мне сделать этот реверанс. Мне сказали". : "Расслабься и будь собой. Если ты хочешь что-то сказать, скажи. Мы даже были удивлены, что они так у нас задержались и мы могли поговорить. Очень просто", – рассказала Санина.

Королевская семья с ведущими "Евровидение-2023" / Фото: Associated Press

В своем разговоре певица не забыла поблагодарить короля и его семью за такую поддержку Украины во время войны. В свою очередь монарх, по словам Юлии, был очень заинтересован в разговоре и поинтересовался, как она себя чувствует в Британии.

"Во-первых, он спросил, как я себя чувствую и как мне атмосфера. Я сказала, что мы очень благодарны и мы чувствуем, что это украинское "Евровидение", несмотря на то, что они проходят в Ливерпуле. Они очень гостеприимно и с открытыми сердцами к этому относятся.Очень много Украины в этом "Евровидении", то есть они ставят Украину на первое место.Я сказала ему огромное спасибо за то, какую огромную поддержку мы получаем от Британии и его семьи.Мы даже поговорили о том, что здесь открывается библиотека в Ливерпуле украинская. Для меня это исторический момент. Я никогда не думала, что буду так стоять и разговаривать с королем", — поделилась Санина.

Напомним, что группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на конкурсе, уже провела первую репетицию в Ливерпуле и показала обновленные костюмы и декорации номера.

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