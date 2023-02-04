Юлия Санина рассказала о горе в семье и показалась с мамой в Барселоне

Исполнительница решила, что больше не будет ничего откладывать "на потом".

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась редким фото со своей мамой.

На странице в Instagram исполнительница запостила снимок, на которых изображена с родным человеком и поделилась, что преподнесла маме сюрприз и увезла ее на несколько дней в Испанию в Барселону. Санина призналась, что в начале года в ее семье случилось горе – ушла из жизни бабушка артистки.

Юлия решила больше ничего не откладывать "на потом" и начала с общего уик-энда с мамой:

"Вывезла мамочку в Барселону на несколько дней. Этот год начался для нас с резкого и неожиданного прощания с бабушкой. В тот момент я еще раз остро почувствовала, что больше не буду откладывать ничего "на потом". Я всегда мечтала показать родителям Барселону, следовательно делаю это уже, но пока девичьим составом.Существует только "сейчас", – поделилась Санина.

Юлия Санина с мамой / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

В свою очередь, поклонники звезды поддержали ее решение: "Это такие классные ощущения – показывать маме что-то новое и наблюдать за эмоциями! Она как ребенок радуется красивым местам!", "Очень правильное решение", "Юлия, вы молодец! Соглашаюсь, сейчас очень важно жить здесь и сейчас".

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина свозила маму в Барселону / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина свозила маму в Барселону / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Напомним, ранее Юлия Санина рассказала, чем занимается с семьей, когда выключают свет. Артистка поделилась, что ее дом оказался приспособленным к отключению электроэнергии.

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