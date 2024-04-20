Юлия Санина рассказала о работе с ведущим Тимуром Мирошниченко и назвала его важный совет

Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина и голос "Евровидения" Тимур Мирошниченко стали ведущими нового проекта на телеканале ТЕТ "Україна неймовірних людей".

Так, рок-дива Юлия Санина рассказала, что работать с Тимуром Мирошниченко сплошное удовольствие, а главный совет, который она получила от него как от профессионального ведущего, – отпустить волнение и наслаждаться съемочным процессом.

"Тимур замечательный. Он профессиональный ведущий, рядом с ним совершенно не страшно. И когда я услышала, что рядом со мной будет именно Тимур Мирошниченко, я расслабилась. И вообще шоу "Україна неймовірних людей" не про заученные тексты или надуманные диалоги. Все естественно, мы с Тимуром во многом импровизируем, ведь здесь важна живая реакция и звездных гостей, и ведущих в том числе", – подчеркнула Юлия Санина.

Юлия Санина и Тимур Мирошниченко

Более того, лидер группы The Hardkiss призналась, что после главной сцены "Евровидения-2023" в Ливерпуле мечтала присоединиться к новому масштабному проекту именно как ведущая.

"Это очень интересный для меня опыт. Мне интересны любые творческие проявления, поэтому я воплощу свои идеи и мечты. Мне нравится в роли ведущей, я хотела быть частью большого проекта. И после "Евровидения" получила предложение попробовать себя в шоу "Україна неймовірних людей", – поделилась артистка.

Юлия Санина и Тимур Мирошниченко

Ее соведущий Тимур Мирошниченко добавил, что и для него, несмотря на многолетнюю работу на телевидении, съемки шоу "України неймовірних людей" стали уникальным опытом и сплошным вдохновением, ведь разнообразие талантов и историй несокрушимости в проекте ошеломляет.

"Проект "Україна неймовірних людей" действительно невероятный. Потому что в одном месте собраны разные, но чрезвычайно талантливые украинцы, которые, несмотря ни на что, излучают свет и заряжают всех вокруг. В каждом выпуске совершенно разные, но чрезвычайные участники. Разного возраста, разных возможностей, но всех их объединяет большая любовь к тому, что они делают", – сказал Тимур Мирошниченко.

Уже сегодня, 20 апреля, в новом выпуске шоу "Україна неймовірних людей" зрителей и приглашенных гостей – гимнастку Анну Ризатдинову и пловца Михаила Романчука – поразит новая восьмерка уникальных талантов. Девочка-каучук, которая установила национальный рекорд Украины, фольклорная группа, которая в экспедициях по селам собирает настоящие песенные сокровища, андеграундный саксофонист и многие другие. Не пропустите большую премьеру в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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