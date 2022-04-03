Юлия Санина в 10 лет

Юлия Санина растрогала редким видео, где 10-летняя поет молитву об Украине

Артистка прибегла к воспоминаниям.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась редким архивным видео с детства.

На странице в Facebook исполнительница запостила ролик, на котором она 10-летняя поет на сцене композицию-молитву об Украине. Она предстала с каре и челкой. А одета будущая звезда в сине-желтый костюм, символизирующий флаг Украины.

Песня сегодня как никогда актуальна:

Дай нам, Боже, миру, я тебе благаю

Щоб не знали діти лиха у житті

Землю эту не оставляй, потому что для нас она единственная, наша Украина Юля Санина, 10 лет Опубликовано THE HARDKISS Суббота, 2 апреля 2022 г.

"Землю цю не залишай, бо для нас вона єдина, наша Україна! Юля Санина, 10 лет", – прокомментировала звезда.

В ответ поклонники певицы предложили в комментариях сейчас перезаписать эту песню:

Годы идут, а мы все обращаемся к Господу за Украину снова и снова... Возможно, поэтому она была, есть и будет. Борітеся і поборите... P.S. Спето, как всегда, красиво и звучит актуально сегодня как никогда

Волшебный голос волшебной украиночки! Браво!

Можно записать эту песню снова уже взрослой. Будет актуальной очень много лет

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