Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Юлия Санина растрогала редким видео, где 10-летняя поет молитву об Украине

Юлия Санина растрогала редким видео, где 10-летняя поет молитву об Украине

Дата публикации
Просмотры
4000
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Юлия Санина растрогала редким видео, где 10-летняя поет молитву об Украине

Юлия Санина в 10 лет

Артистка прибегла к воспоминаниям.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась редким архивным видео с детства.

На странице в Facebook исполнительница запостила ролик, на котором она 10-летняя поет на сцене композицию-молитву об Украине. Она предстала с каре и челкой. А одета будущая звезда в сине-желтый костюм, символизирующий флаг Украины.

Песня сегодня как никогда актуальна:

Дай нам, Боже, миру, я тебе благаю
Щоб не знали діти лиха у житті

Землю эту не оставляй, потому что для нас она единственная, наша Украина Юля Санина, 10 лет

Опубликовано THE HARDKISS Суббота, 2 апреля 2022 г.

"Землю цю не залишай, бо для нас вона єдина, наша Україна! Юля Санина, 10 лет", – прокомментировала звезда.

В ответ поклонники певицы предложили в комментариях сейчас перезаписать эту песню:

  • Годы идут, а мы все обращаемся к Господу за Украину снова и снова... Возможно, поэтому она была, есть и будет. Борітеся і поборите... P.S. Спето, как всегда, красиво и звучит актуально сегодня как никогда
  • Волшебный голос волшебной украиночки! Браво!
  • Можно записать эту песню снова уже взрослой. Будет актуальной очень много лет

Читайте также:

Следующая публикация