Юлия Санина растрогала волшебным дуэтом с 9-летней поклонницей в туре Special Kiss

Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина находится в особом всеукраинском туре "Special Kiss", где представит главные хиты рок-группы в новом звучании с роялем, акустической гитарой и духовыми инструментами.

Так, на концерте в Житомире артистка вышла на сцену с 9-летней Златой Соло, с которой познакомилась на съемках проекта "Україна неймовірних людей" для телеканала ТЕТ. Вместе со Златой Юлия Санина исполнила свою популярную композицию "Вільна", которую записала в дуэте с Тиной Кароль. Так, юная звезда ошеломила зрителей мощным, не по годам взрослым вокалом. Ее фантастический голос отметила и сама фронтвумэн The Hardkiss.

"Этот невероятно взрослый и богатый разными красками голос невозможно забыть. Злата – очень красивая девочка с невероятными способностями. Поэтому этот концерт был просто невозможен без нее. Она очень уверенно выступила, несмотря на свой юный возраст. Житомир влюбился в Злату", – прокомментировала Юлия Санина.

Сама же девочка призналась, что выступить в дуэте с Юлией Саниной было ее великой мечтой.

"Мои эмоции не передать словами. Я счастлива, что моя огромная мечта осуществилась. Вдохновляюсь самой прекрасной Юлией Саниной. Лучшая артистка Украины. Спасибо за возможность спеть с вами в дуэте", – написала Злата в своих соцсетях.

Напомним, ранее в проекте "Україна неймовірних людей" на телеканале ТЕТ Злата спела с еще одним своим кумиром – артисткой и автором песен KOLA. Для конкурсного номера в полуфинале шоу она выбрала ее композицию "Люди" и довела до слез.

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