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Юлия Санина с мужем и сыном показалась за границей: как они развлекаются

Юлия Санина с мужем и сыном показалась за границей: как они развлекаются

Юлия Санина с мужем и сыном показалась за границей: как они развлекаются

Юлия Санина с мужем / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Семья выбрала активный досуг.

Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина с семьей поехала в отпуск.

Звезда вместе с мужем Валерием Бебко и их сыном Даней наслаждаются горами за границей. Юлия в фотоблоге похвасталась, что они выбрали для себя активные зимние развлечения. В частности, покатались на опасных склонах на лыжах и сноуборде. Исполнительница на счастливых фото также показалась с возлюбленным, который уже долгое время проживает за пределами Украины.

Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Кроме того, знаменитость показала мастерское катание Дани, который до этого почти не катался на лыжах: "Обезьянка во второй раз в жизни стоит на лыжах, а уже лучше меня".

Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Так давно не виделись", – написала Санина под фото.

В свою очередь, в комментариях поклонники разделились на два лагеря. Одни засыпали певицу комплиментами, а другие упрекнули ее за счастливую жизнь за границей.

  • По моему мнению, вы совершаете ошибку. Градус напряжения общества слишком высок, можно обнулить карьеру в Украине неосторожными шагами
  • Какая красота! Скучали по вам
  • Не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе за границей полной семьей
  • Очень кинематографически

Напомним, недавно группа The Hardkiss отменила свой концерт в НСК "Олимпийский". Кроме того, солистка Юлия Санина объявила о гастрольной паузе.

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