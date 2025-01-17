Юлия Санина с мужем и сыном показалась за границей: как они развлекаются

Лидер группы The Hardkiss, певица и ведущая Юлия Санина с семьей поехала в отпуск.

Звезда вместе с мужем Валерием Бебко и их сыном Даней наслаждаются горами за границей. Юлия в фотоблоге похвасталась, что они выбрали для себя активные зимние развлечения. В частности, покатались на опасных склонах на лыжах и сноуборде. Исполнительница на счастливых фото также показалась с возлюбленным, который уже долгое время проживает за пределами Украины.

Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Кроме того, знаменитость показала мастерское катание Дани, который до этого почти не катался на лыжах: "Обезьянка во второй раз в жизни стоит на лыжах, а уже лучше меня".

Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина с мужем и сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Так давно не виделись", – написала Санина под фото.

В свою очередь, в комментариях поклонники разделились на два лагеря. Одни засыпали певицу комплиментами, а другие упрекнули ее за счастливую жизнь за границей.

По моему мнению, вы совершаете ошибку. Градус напряжения общества слишком высок, можно обнулить карьеру в Украине неосторожными шагами

Какая красота! Скучали по вам

Не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе за границей полной семьей

Очень кинематографически

Напомним, недавно группа The Hardkiss отменила свой концерт в НСК "Олимпийский". Кроме того, солистка Юлия Санина объявила о гастрольной паузе.

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