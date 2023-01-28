Юлия Санина с вечерним макияжем и в зеленом свитере появилась в атмосферном клипе The Hardkiss

Украинская группа The Hardkiss во главе с Юлией Саниной выпустила эмоциональный клип на композицию "Маяк".

Трек был написан несколько лет назад и в нем говорится о надежде и борьбе. Именно сейчас эта песня приобрела для украинского слушателя новый смысл. Она задумывалась как баллада, но трансформировалась в драйв.

"Это очень энергичная песня о надежде. Надежду, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Она – как дальний маяк в темном море. Каждому из нас нужно найти этот огонек и не упускать его из виду", — прокомментировала Санина.

Режиссером клипа "Маяк" стал креативный продюсер и музыкант The Hardkiss Вал Бебко. Это видео группа снимала во время благотворительного тура в поддержку Украины в 2022 году.

"Мы взяли с собой на гастроли камеру и снимали самые яркие моменты. В это темное время концерты и встречи со слушателями оказывали нам силы и поддержку, вдохновляли на работу, новую музыку. Захотелось запомнить и зафиксировать это эмоциональное состояние. Клип мы посвятили нашим слушателям, которые стали нам опорой и тем же маяком", — добавила Юлия.

Юлия Санина, The Hardkiss

Напомним, ранее фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показалась без макияжа на селфи, которое сделала в поезде.

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