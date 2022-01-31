Юлия Санина сообщила о своей новой болезни: "Подумала, что позади все наши неприятности"

Юлия Санина сообщила о своей новой болезни: "Подумала, что позади все наши неприятности"

Артистка чувствует себя плохо и у нее высокая температура.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила поклонникам, что снова заболела.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница поделилась с поклонниками, что у нее высокая температура и она чувствует себя плохо.

"И вот я подумала, что позади все наши приключения и все наши неприятности, и вскоре начнется год тигра по китайскому календарю. Но нет. 38,5. Пока оба теста – с гриппом и коронавирусом отрицательные", — рассказала Санина.

instagram.com/the_hardkiss

Она добавила, что сегодня у нее только первый день симптомов, таких как температура, слабость и головные боли. Так что на всякий случай артистка самоизолировалась от своей семьи. Также Юля отметила, что у нее был запланирован ряд мероприятий, которые, скорее всего, придется пропустить:

"Обидно, что у нас запланированы некоторые выступления, а также я жду допремьерного показа "Найкращі вихідні". И если завтра не случится чуда и я не проснусь здоровой, то, конечно, придется отменить все мероприятия. А пока я смотрю сериалы, Птушкина, изолировалась. И, в общем, не теряю силу духа", — призналась певица.

Также Санина поделилась снимком, на котором изображен тест на грипп:

instagram.com/the_hardkiss

Напомним, что неделю назад Юлия Санина рассказала фанам, что год в их семье начался не очень хорошо. В частности, звезда и ее муж Вал Бебко переболели, они "чудом спасли собачку", а также заболел сын супругов: "Новость, что половина класса Дани легла с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину. Видела в сторис у коллег, что у многих как-то криво год начался", – говорила тогда Санина.

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