Юлия Санина умилила нежным фотосетом с мужем и сыном и рассекретила, что любит

Юлия Санина умилила нежным фотосетом с мужем и сыном и рассекретила, что любит

Артистка поделилась мелочами, которые делают ее счастливой.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина умилила фотосетом с мужем Валом Бебко и 5-летним сыном Даней.

В фотоблоге исполнительница опубликовала нежные кадры, сделанные в поле. Перед объективом звездная семья позировала со своей собачкой.

instagram.com/the_hardkiss

Для семейной съемки Юля надела нежный топ с обнаженными плечами и длинную юбку. Вал позировал в черном летнем костюме, а их сын — в сером.

instagram.com/the_hardkiss

В посте артистка поделилась мелочами, которые делают ее счастливой.

"Если не учитывать такие необходимые вещи, как поцелуи любимого, смех ребенка, петь для публики... Что я люблю? Из каких мелочей я состою? Первое, что пришло в голову: утренний кофе с ломтиком молочного шоколада, прохладная кровать после пляжа, свою качели на веранде, выбирать авиабилеты, засыпать рядом с сыном, укладывая его, массаж "рельсы-рельсы", — написала рок-звезда.

instagram.com/the_hardkiss

Также Санина добавила, что обожает выбирать продукты в маркете, снимать шпильки и заколки, долго греться в горячем душе, утренние объятия и завтраки, детские книги с картинками и чертить от руки график.

"Когда ливень с грозой, а ты дома, облепиховый чай, начинать новый сериал, моду 50-х, Dodge challenger, жарить омлет сразу с хлебом, Оболонскую набережную и парк Наталка в будний день, Пасхальное утро, первый снег, магазины канцтоваров, смотреть интервью интересных личностей", — добавила исполнительница.

instagram.com/the_hardkiss

Напомним, Юлия Санина объяснила, что именно испортило ее отдых в Египте. Певица попала в новый отель среди строительства.

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